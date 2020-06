Selvaggia Lucarelli su Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle: "Pensavo di farla nera ma..."

26 giugno 2020 a

Alessandra Mussolini è uscita allo scoperto e ha confermato la partecipazione a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Selvaggia Lucarelli ha commentato così la notizia, che la riguarda in prima persona visto che farà parte della giuria anche nella prossima edizione: “Ci sarà la Mussolini a Ballando. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”. Prime schermaglie che sicuramente avranno un seguito nel corso della trasmissione. Intanto la Mussolini ha assicurato che “sarò imprevedibile, potrà succedere di tutto” e ha svelato di aver preferito la Rai al Grande Fratello Vip: “È una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”. E quindi niente da fare per Alfonso Signorini: il colpo grosso lo ha fatto Milly Carlucci.

