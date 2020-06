Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, l'indiscrezione: condurranno un quiz in tv

18 giugno 2020 a

a

a

Faranno coppia in tv, Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Il direttore e l'opinionista del Fatto quotidiano saranno protagonisti niente meno che di un quiz, che sarà prodotto da Loft Produzioni, la costola televisiva del quotidiano, e che andrà in onda con ogni probabilità sul Canale 9. Ancora top secret nome e format, ma quel che trapela è che Marco Manetta, ormai prezzemolino dei talk tv in veste di opinionista ultrà contiano, si cimenterà nelle vesti di conduttore. Insomma, prepariamoci: un Travaglio alla Paolo Bonolis o alla Jerry Scotti, Difficile invece immaginare Selvaggia, primadonna esuberante anche da giurata a Ballando con le stelle, nei panni di una valletta alla Antonella Elia.

Bonolis e la Bruganelli al ristorante di lusso, coperti di insulti. "Proprio un gran cervello". Gli altri? Da censura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.