Vittorio Sgarbi scatenato a Quarta Repubblica contro Danilo Toninelli: "Bugiardo, l'unico che lavora per guadagnare meno"

07 luglio 2020 a

Danilo Toninelli tiene banco a Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro. Nella puntata di lunedì 6 luglio si è parlato infatti della contestazione che ha travolto l'ex ministro grillino, ma soprattutto della sua reazione. Toninelli, a chi lo ha incalzato facendogli notare tutte le contraddizioni del Movimento 5 Stelle, ha risposto con un "avete rotto i cog***, io non sono come gli altri, io mi dimezzo lo stipendio da sette anni".

Ed è proprio su quest'ultima parte che si scatena Vittorio Sgarbi, in collegamento con il talk politico: "Io ho parlato con questi ragazzi che hanno osato contestare il grillino - spiega il critico d'arte - e loro hanno notato il punto debole su cui si è fondata la tesi di Toninelli, ossia il fatto che invece di dimostrare di meritarsi lo stipendio, se lo va a dimezzare". Per Sgarbi il problema è proprio quello, è "il moralismo di chi va al potere e rinnega cosa è stato. Nessuno lotta per ridursi lo stipendio, solo questi bugiardi parlamentari, che sono gli unici al mondo che lavorano per guadagnare di meno".

