Giancarlo Magalli sfregia Adriana Volpe: esulta per lo share tragico di Ogni Mattina, il colpo bassissimo

E meno male che avevano sepolto l'ascia di guerra. Invece tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe i rapporti continuano ad essere molto tesi. Stavolta è il presentatore Rai a lanciare una provocazione davvero poco carina nei confronti di una collega, specialmente se è una con cui ha condiviso anni di lavoro. Magalli ha esultato sui social per lo share basso fatto registrare lunedì 6 luglio da Ogni Mattina, la nuova trasmissione condotta dalla Volpe insieme ad Alessio Viola su Tv8. "0,9%", ha scritto Magalli aggiungendo un'eloquente faccina che invita a far silenzio. Poi ha aggiunto anche un altro commento, quasi superfluo: "Chi deve capire capisce". Fin troppo facile, dato che lo 0,9% è lo share di Ogni Mattina. Una polemica strumentale, quella di Magalli, che non tiene conto del contesto: la verità è che la coppia Volpe-Viola è anni luce avanti a quelle che imperversano in Rai durante questa estate e non hanno neanche lontanamente gli ascolti che meritano. Chissà se la Volpe replicherà a Magalli oppure da signora sceglierà di incassare e andare avanti per la sua strada, senza perdere tempo dietro ai rancori di un vecchio collega.

