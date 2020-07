Caduta Libera, le confessioni di Gerry Scotti: "L'uomo è un animale", l'ora dei sacrifici

07 luglio 2020 a

L'attesa è destinata a durare ancora qualche mese, ma Gerry Scotti presto tornerà su Canale 5 con una nuova edizione di Caduta Libera, il celebre game show. Il programma tornerà in palinsesto a settembre, mentre durante l'estate a condurre ci sarà Paolo Bonolis. E intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha parlato della prossima edizione, spiegando: "Anche se è straniante per noi che facciamo spettacolo avere meno pubblico in studio, qualche sacrificio si può e si deve fare", ha sottolineato. Il riferimento è al pubblico ridotto e al distanziamento sociale: "Ci sono nuove regole da rispettare, ma l’uomo è un animale che si sa adattare a ogni situazione", ha aggiunto Gerry Scotti. Ai tempi del coronavirus, Caduta Libera si adatterà con un pubblico con mascherina fino a un secondo prima dell'inizio delle riprese. Vietati gli assembramenti in camerino con truccatrici e parrucchiere con visiere protettive e grembiule monouso. Scotti, ripercorrendo i mesi della pandemia, ha spiegato: "Abbiamo vissuto varie fasi della pandemia: il terrore, la paura, le prime decisioni, i dietrofront sulle decisioni. Abbiamo messo i guanti e persino i calzari all’inizio. Credo che alla fine si possa affrontare tutto con serenità", ha concluso il conduttore.

