Monica Cirinnà, il social media manager risponde agli insulti dopo l'arresto del fratello: "Tipico dei fascisti e leghisti"

08 luglio 2020 a

a

a

Il fratello della senatrice Monica Cirinnà è stato arrestato nell’ambito di una operazione contro il clan camorrista Senese. Sotto a un post su Facebook, in cui la Cirinnà chiede rispetto per la sua famiglia, si scatenano i commenti di chi la accusa di aver rovinato la famiglia tradizionale con le unioni civili. Le risposte del social media manager della piddina, però, lasciano davvero interdetti.

"Coronavirus, primo focolaio negli Usa?". Le Iene, una bomba: il testimone che cambia il quadro

“I suoi genitori hanno fallito miseramente”, oppure “prima leone da tastiera, ora coniglio. Allora risponde o è solo un codardo?”, e ancora “non sa neanche leggere però commenta. Tipico dei fascio legaioli”. Sono questi alcuni dei commenti pubblicati su Facebook dal social media manager della senatrice. Lo ha scoperto la redazione delle Iene. Programma che è andato in ferie, ma che continua a monitorare con il proprio sito situazione, come quella della Cirinnà, quantomeno criticabili. Ovvia la domanda di quelli delle Iene che si fanno alla fine: "Al netto di alcuni commenti davvero sgradevoli che vanno assolutamente condannati, è giusto che chi gestisce la pagina social di una senatrice della Repubblica, che rappresenta tutti i cittadini, apostrofi in questo modo alcuni di loro su Facebook?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.