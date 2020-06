Le Iene, cannonata di Luca Bizzarri: "Droga, non amo quella roba", tutta la verità

20 giugno 2020 a

Ex Iena contro Le Iene. E che Iena: si parla di Luca Bizzarri, che intervistato dal Corriere della Sera riserva delle stoccate al programma di Italia 1 di cui fu protagonista indiscusso. Quando gli chiedono se deve fare autocritica per qualcosa relativo ai dieci anni di militanza a Le Iene, risponde: "Ero solo un presentatore ma questo non vuol dire che non potessi esprimere dissenso per qualche servizio. E l’ho fatto. Per me sono stati una famiglia e con alcuni ci sentiamo regolarmente, però, sì, a volte hanno esagerato", afferma Bizzarri. Dunque, degli esempi: "Per dire, non amo quel modo di guardare la droga con attenzione morbosa, dal buco della serratura. Non ho amato certi servizi sulle presunte cure anti-cancro. Detto questo, hanno fatto più bene che male alla televisione. Il tampone ai politici è un colpo di genio", conclude.

