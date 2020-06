Le Iene, gli sconvolgenti escrementi del gatto di Marco Predolin: un servizio da incubo

17 giugno 2020 a

Uno scherzo assurdo, spiazzante, quello teso da Le Iene a Marco Predolin, il celebre conduttore e imprenditore. Già, perché il programma di Italia 1 gli ha fatto credere che il suo gatto, Jack, fosse in grado di mangiare plastica per poi espellerla biodegradabile. Insomma, il felino perfetto per salvare il pianeta Terra. Tanto che, ovviamente per finta, il micio Jack ha dovuto affrontare un'operazione. Strepitose le reazioni di Predolin quando, nella cassettiera, si trovava escrementi di dimensioni e colori inimmaginabili. Il tutto, ovviamente, dopo che il gatto si era "pappato" le piante finte, in plastica, della casa di Predolin e moglie. Soltanto al momento dell'operazione, si scopre che sotto al camice da anestesista-veterinario, c'era la Iena Alessandro Di Sarno.

Le Iene, lo scherzo a Predolin: ecco il video

