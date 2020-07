Temptation Island, la prima crisi di nervi: Annamaria ridotta così, roba da brividi

Francesco Fredella 10 luglio 2020 a

a

a

Temptation Island: secondo round. Nuova puntata del mediaset che mette a dura prova l’amore delle coppie che partecipano. Un vero viaggio nei sentimenti, come dice sempre il conduttore Filippo Bisceglia, mattatore su Canale 5. La prima coppia messa sotto la lente di ingrandimento è quella composta da Antonio e Annamaria. Dieci gli anni di differenza tra i due. Antonio dalla prima puntata sembra completamente a proprio agio con le tentatrici. Annamaria, invece, piange. Si dispera. mostra a tutti le prime lacrime di questa edizione di Temptation. Con la seconda puntata la trama non sembra essere cambiata. Annamaria si sfoga con le altre fidanzate che cercano di sostenerla. “Sei bellissima, quando lo vedi devi fargli vedere che ti senti bella”. Antonio, nel frattempo, va in esterna con la tentatrice Ilaria. Gita in barca, un tuffo in acqua e un abbraccio. “Ma che devo aspettare?”, urla Annamaria. E’ disperata. Quando vede le nuove immagini al falò accade di tutto.

Temptation Island, Andrea sbrocca con Anna: "Portatemela qua". Diktat brutale, cala il gelo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.