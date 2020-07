Claudio Lippi in gara a Sanremo 2021: "Voglio pensare che sarà corretto", il peggiore dei sospetti sul Festival

11 luglio 2020 a

Claudio Lippi parteciperà a Sanremo 2021. Il conduttore ha parlato di questo suo ritorno sul palco come cantante. Ha parlato del fatto che la musica è sempre stata il suo primo amore e che vuole vivere un’emozione così forte come quella del Festival prima di morire: questo è ciò che l’ha spinto a partecipare ai casting con l’entusiasmo di chi sente di potercela fare davvero, ha raccontato all'Adnkronos.

Claudio Lippi, la prima volta a 75 anni? Indiscrezione clamorosa sul "casting" dopo la brutale chiusura della Prova del cuoco

Nessun timore per le dinamiche delle case discografiche ("voglio pensare che il casting sia corretto") che potrebbero portare a una sua esclusione: Lippi non è neanche la prima volta che si impegna per partecipare al Festival di Sanremo, visto che è successo pure l’anno scorso. Il conduttore ha raccontato che chiamò Amadeus ma che purtroppo non poté partecipare alle selezioni perché era fuori tempo massimo. Il conduttore ha rivelato anche qualcosa sul pezzo: non è un nuovo brano ma è lo stesso dell’anno scorso perché “è uno di quelli che come pochi altri mi ha fatto piangere di commozione”.

