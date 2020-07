Uomini e Donne, la svolta di Rocco Fredella: il fatidico "sì", colpo devastante per Gemma Galgani

Francesco Fredella 13 luglio 2020 a

Adesso Rocco Fredella volta pagina. Si sposa. Il famoso cavaliere di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 -, tornato alla ribalta per la sua storia con Gemma Galgani, ritrova il sorriso. Rewind: lui l’aveva corteggiata e lei prima aveva accettato e poi ha interrotto. Ma senza dimenticare il colpo di scena: il ritorno di Gemma da Rocco, che ha preferito dire bye bye. Ma il cavaliere ha deciso, in qualche modo, di ripercorrere quei giorni in un modo particolarissimo: il sì avviene nel castello di Alviano (nel Lazio). E’ lì che lui e Doriana si sono scambiati la promessa di matrimonio. “Sono andato proprio nel castello dove ho beccato quel due di picche che non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello. Ho voluto dimostrare a me stesso che se regali la favola a una donna che ti ama il lieto fine ci può essere”, racconta in un’intervista Rocco Fredella. Chissà cosa ne penserà Gemma, che sembra stia vivendo un momento di confusione dopo il flirt con Sirius (il giovane comandante della Marina Mercantile). Tra loro, dopo una lunga fase di corteggiamento, sembra sia scoppiato l’amore. Ma poi tutto è precipitato. Addirittura, Gemma pare che abbia ripensato a tutta quest’avventura decidendo di virare totalmente. Ma il resto lo sapremo a partire da settembre, quando tornerà in onda Uomini e donne.

