Io e Te, Katia Ricciarelli sbrocca con Pierluigi Diaco: "Voglio menarti con violenza", la frase storta

Un altro curioso siparietto a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1. Nell'ultima puntata fa parlare ancora l'accoppiata Katia Ricciarelli-Santino Fiorillo. In apertura di puntata, i due si lasciano andare, fino a quando non interviene proprio Diaco, che paragona la Ricciarelli a Tina Cipollari, la dama di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi. E dopo aver sentito queste parole, la Ricciarelli ha contrattaccato: "Scusate c'è qualcuno che lo menta questo? Al posto mio?". E Diaco: "Vuoi menarmi?". Clamorosa la risposta di Katia Ricciarelli: "Sì, e con violenza". A chiudere il siparietto ancora Diaco: "Fallo". Ovviamente, la regina della lirica non è passata dalle parole ai fatti, ma il fatto che non abbia gradito il paragone con la Cipollari era assai evidente.

