Domenica In, il folle linciaggio di Mara Venier per l'abbraccio a Romina Power? La sentenza di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo dalla parte di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è finita nella bufera per aver abbracciato Romina Power in barba alle norme anti-Covid. Un gesto che ha mandato su tutte le furie il consigliere di amministrazione Rai, Riccardo Laganà, e il segretario della commissione di vigilanza del servizio pubblico, Michele Anzaldi. Entrambi hanno addirittura invocato una multa. A mettersi in mezzo il marito di Maria De Filippi che ha etichettato il tutto come "un’esagerazione”. Costanzo fa anche notare che ci si è stupiti per un gesto affettuoso tra due donne, quando ci sono “piazze di tifosi e movide superaffolate”.

La Venier abbraccia Romina in diretta: “Multa doverosa”, la mannaia della Rai su ‘zia' Mara?

Messe da parte le polemiche, però, la stagione 2019-2020 si è rivelata un successo con picchi d’ascolto nonostante le difficili condizioni dovute alla pandemia. E i dubbi sulla messa in onda o meno della trasmissione per il prossimo anno televisivo sembrano svanire.

