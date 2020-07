Gemma Galgani umiliata da Sirius? Il dettaglio e le parole della nonna: occhio...

Francesco Fredella 09 luglio 2020 a

Sirius prepara le lingue allo scoglio. E in mente cosa gli passa? Semplice. Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5.. Così, quella crisi improvvisa (di cui tutti parlano) resta sullo sfondo. Il bel marinaio, che aveva giurato di essere innamorato di Gemma, tuona: “Ah, bei ricordi”. Il riferimento sembrerebbe proprio diretto. Senza mezzi termini. Adesso, però, ci pensa il web - a cui non sfugge nulla - a fare chiarezza. E Sirius deve ancora fare i conti contro le malelingue che lo accusano di aver sfruttato Gemma per popolarità. Sarà vero? Nessuna conferma. Ma tante smentite. La prima è quella della madre e nonna di Sirius che avevano giurato: “Lui è un accanito fan di Uomini e donne. Ha sempre avuto un debole per quel programma”. Sfuma anche l’ipotesi di un’incursione di Gemma e Sirius a Temptation Island. Si ricomincia a settembre. E se la Dama torinese riprendesse il “discorso” partendo proprio da Sirius? Potrebbe essere questa l’ultima indiscrezione su Uomini e donne. Tra loro non ci sarebbe stato nulla. Solo un bacio con la mascherina durante una delle tante passeggiate romane in centro.

Uomini e Donne, crisi tra Gemma Galgani e Sirius? Le voci e una bomba da Mediaset

