Ogni Mattina, super-flop per Adriana Volpe? Indiscrezione clamorosa da Tv8: si mette molto male

Altro che 0,9%. Altro che post di Giancarlo Magalli. Adesso Adriana Volpe deve fare i conti con un dato raccapricciante: la scorsa settimana, esattamente nella puntata di mercoledì, il dato di Ogni Mattina, trasmissione di Tv8, è al ribasso. Ovvero lo 0,8%. Non riesce a salire eccetto in due casi: giovedì e venerdì scorso, quando è lo share è salito all’1,1 - 1,2%. Non ce l’ha fatta nemmeno con Andrea Denver, il suo compagno di avventura all’interno della casa del Grande Fratello vip.

La Volpe e Viola non riescono a superare i 100 mila spettatori. Il mistero resta: come mai? Nessuno può saperlo. Ma per adesso l’indiscrezione bomba è che nel quartier generale di Ogni mattina si stia pensando al piano B: un modo per riuscire a superare l’impasse. L’asticella dello share, però, resta bassa. Nemmeno il “Rotocalco” (che gli autori hanno riesumato dai vecchi giornali di cronaca rosa convince gli spettatori. Ascolti bassi a picco. un vero dramma per Tv8 che puntava molto su questo nuovo format.

