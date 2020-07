Pierluigi Lopalco a In Onda, scintille con Luca Telese: "Guadagna di più all'università? Allora perché si candida"

13 luglio 2020 a

a

a

L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, ospite a In Onda su La7, sollecitato dai conduttori Luca Telese e David Parenzo risponde sul perché si candiderà nella lista con Michele Emiliano alle prossime regionali in Puglia: "C'è bisogno di competenza". E sulle polemiche create sul suo compenso ha risposto che come docente universitario guadagna di più che come consigliere regionale.

Il professore Lopalco replica così alle critiche di chi lo accusa di essersi approfittato del periodo del coronavirus per farsi pubblicità per una futura carriera politica: "La politica è noiosa lo vedo tutti i giorni come consigliere regionale. Io mi diverto molto di più a fare l'epidemiologo". Facile, infine, dopo queste parole la battuta rivoltagli da Luca Telese: "ma allora chi glielo ha fatto fare di buttarsi in politica?", detta col sorriso sulle labbra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.