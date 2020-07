In Onda, che disastro per David Parenzo: surclassato da un minuscolo hobbit, crac senza precedenti

09 luglio 2020 a

Bisogna riavvolgere il nastro fino alla serata di martedì 7 luglio, quando su La7 veniva trasmessa la puntata extralarge di In Onda, il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese (versione extralarge perché si dipanava per tutta la prima serata). E anche il 7 luglio il programma ha un poco arrancato: In Onda Focus (questa la denominazione corretta dello speciale) ha ottenuto uno share del 2,6% con 494mila telespettatori. Ma di ancor più curioso c'è il fatto che Parenzo e Telese siano stati battuti da Tv8, dove veniva trasmesso Lo Hobbit: la battaglia delle cinque armate, che ha raggranellato il 3,7% di share per 645.000 telespettatori. Insomma, Parenzo surclassato dal minuscolo hobbit.

