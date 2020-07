Le Iene, lo scherzo a Simona Tagli finisce in disgrazia: "La figlia è sparita". Lei chiama la polizia: senza precedenti

14 luglio 2020 a

Stavolta lo scherzo de Le Iene non è riuscito affatto. La trasmissione in onda su ItaliaUno aveva organizzato una in maniera articolata il finto rapimento della figlia (ovviamente complice) di Simona Tagli. Niente di nuovo, ma stavolta non è stato il solito scherzo televisivo: la showgirl si è spaventata a tal punto che ha chiamato i carabinieri. Il Giorno ha ricostruito la vicenda grazie ai racconti di alcuni residenti, confermati dalle forze dell’ordine: nella tarda serata di giovedì scorso la Tagli ha contattato il 112 per segnalare la scomparsa da circa un’ora della figlia quindicenne. I militari si presentano sul posto, ma dopo alcuni minuti vengono avvicinati da due persone della produzione de Le Iene: “È tutto uno scherzo”, si sono affrettati a spiegare, facendo tirare un sospiro di sollievo ai militari. I quali però hanno chiesto di interrompere immediatamente la realizzazione della trasmissione e di far rientrare la quindicenne, che effettivamente è ricomparsa dopo una decina di minuti. È finita bene tra abbracci e sorrisi, anche se Le Iene stavolta hanno perso il servizio.

