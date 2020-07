Temptation Island, la voce su Manila e Lorenzo: prima il falò, poi la decisione cruciale

Francesco Fredella 16 luglio 2020 a

Manila e Lorenzo alla prova del fuoco. Anzi del falò di Temptation Island, che stasera torna in onda su Canale 5 per la terza puntata. Tra loro funziona tutto alla perfezione: feeling, amore, complicità. Rispetto. Dopo 21 giorni a Temptation la coppia vola e continua l’avventura assieme. Come prima, più di prima. Pochi comportamenti scorretti: tutto per il verso giusto tra Manila e Lorenzo. Lei, bellissima ex miss Italia, è corteggiata da Francesco Muzzi: si tratta di un volto già noto in tv. Ma la Nazzaro lascia stare. Va avanti e riprende il suo Lorenzo. Stanno insieme da 4 anni ed è grazie ad Amoruso se Manila ha ricominciato a credere nell’amore (dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Cozza). Le nozze tra Manila e Lorenzo potrebbero essere dietro l’angolo.

