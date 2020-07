Io e Te, il dramma in diretta di Monica Leofreddi: "Ho lasciato perché era in fin di vita"

18 luglio 2020 a

a

a

Monica Leofreddi si è lasciata andare durante l'ospitata a Io e Te, il programma di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco. "Era il sesto anno che conducevo l'Italia sul 2 con Milo Infante, ma le signore per strada mi iniziavano a fermare per dirmi che mi vedevano triste in tv - ha confessato in studio -. Mi avevano capito più loro di quanto mi fossi capita io. Era un momento molto duro nella mia vita privata. Mio padre era in fin di vita, stavo costruendo un rapporto con il mio compagno Gianluca Delli Ficorelli, ma i figli non venivano... Ho lasciato la conduzione quando il programma era al 22 per cento".

"Nonostante chi mi rema contro...". Diaco, sfogo mai visto in diretta a Io e te: la sfida alla Rai e a Selvaggia Lucarelli?

Uno sfogo che fa commuovere anche il conduttore che non trattiene l'emozione. Oggi però quei brutti tempi per la Leofreddi sono passati. La conduttrice infatti è mamma di due bambini, anche se i sogni non li ha chiusi in un cassetto: "Mi piacerebbe condurre un programma in cui ascolto storie. Sono affamata di vita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.