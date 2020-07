La Pupa e il secchione, Francesca Cipriani conferma: "Torna". Voci di corridoio a Mediaset sul nuovo conduttore

Francesco Fredella 20 luglio 2020 a

a

a

Non è più un’indiscrezione. La Pupa e il secchione, il fortunato programma di Mediaset, è pronto a tornare. Dopo il successo dell’ultima edizione, Francesca Cipriani si prepara al nuovo impegno televisivo. "Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate (in autunno). Il nome che circolano in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro", racconta la Cipriani. Nella scorsa edizione, lo ricordiamo, Francesca ha portato La pupa e il secchione ad ascolti altissimi superando la media di Rete con oltre il 14% di share. Preparatevi a rivedere la Cipry in un’edizione esplosiva. Lei, intanto, dice di volersi sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico. Nessun indizio. Al telefono ci dice: "Ci sto pensando". Ma intanto resta sempre una bomba sexy. Amatissima dal pubblico. Lei, per quanto riguarda le questioni di cuore, è pazza di Can Yaman (il bellissimo attore turco). "Amici e amiche sono ancora senza fidanzato. Sono ancora single", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.