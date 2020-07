Grande Fratello Vip, un Balotelli per Alfonso Signorini: voci sul clamoroso azzardo

Francesco Fredella 20 luglio 2020 a

Reality? Sì, grazie. Sembra che Enok Balotelli, il fratello di Mario Balotelli, sia stato arruolato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello vip. Un vero colpaccio del direttore di Chi, che torna a settembre con il super reality di Canale 5. Vedremo anche Balo, magari scendere in campo per una mega sorpresa? Per adesso non si sa. Certo, soltanto, il via libera di Enok. Il fratello di super Mario non è stato adottato, ma ha vissuto con i suoi genitori naturali. Nel 2012 fece rumore il suo arresto in seguito ad un’aggressione a due carabinieri. Aveva 19 anni ed era stato quindi accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

