Io e Te, brutale attacco alla Rai di Iva Zanicchi: "Prendete pure tutte le sgallettate che volete", imbarazzo per Pierluigi Diaco

22 luglio 2020 a

a

a

Iva Zanicchi è stata ospite oggi di Io e Te, il chiacchieratissimo e seguitissimo programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1. E la Zanicchi si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa, confessando che a Sanremo, festival che ha vinto per ben due volte, non ce l’hanno più voluta. Si è vista rifiutare diverse volte la stessa canzone, per motivi che avrebbero a che fare con una visione politica fuori dal coro, come ha chiaramente spiegato al conduttore. "State tranquilli! Io a Sanremo non ci voglio più venire".

Questa Michelle Hunziker? Scordatela. Drastico cambio di look, torna in tv con All Together Now e si mostra così: travolta dalle critiche | Guarda

Uno sfogo molto duro quello della cantante. La Zanicchi ci è rimasta male, e non poco, per non essere stata più invitata e per essersi vista, addirittura, rifiutare per due volte lo stesso brano. Quando Pierluigi Diaco le ha chiesto cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto la proposta di Amadeus, attuale direttore artistico, lei ha risposto molto sinceramente: "Lui è una persona molto carina, ma no, non ho il brano. Prendete pure tutte le sgallettate che volete, la mia voce non la sentirete più a Sanremo", ha chiuso lapidaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.