Uomini e Donne, clamoroso-Tina Cipollari: con Vincenzo è finita, le indiscrezioni sulle ragioni del crac

Acque agitate in casa di Tina Cipollari. La protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, torna single. La storia con Vincenzo, iniziata due anni fa, è finita. La distanza, forse, è una delle cause della rottura: lei è di base a Roma, lui a Firenze dove gestisce un’osteria. E dopo la fine della love story, spunta la voce di un ritorno di fiamma tra Kiko Nalli e Tina (che sono stati sposati ed hanno un figlio). Non ci sarebbe nulla di male, ma per adesso di vero c’è ben poco. Tra Tina e Kiko, il famoso hairstyilist ed ex concorrente del Grande Fratello, c’è un rapporto di forte affetto e sintonia. Insomma una specie di pagina da seguire alla lettera nel manuale dell’ex. Quindi una fonte ben informata, che conosce entrambi, sussurra: “Non sono ritornati assieme. Si vogliono molto bene come è giusto che sia perché sono ex. Punto”. Ma a DiPiù Tv un amico di Tina e Kiko (senza rivelare la propria identità) smonta tutto sostenendo che la Cipollari si sarebbe riavvicinata al suo ex marito (fidanzato, a quanto pare, con Ambra Lombardo). Nessuna traccia, però, sui social della storia tra Kiko e la prof.ssa del Grande Fratello. Un motivo c’è: amano la privacy dopo la bufera dei mesi scorsi. “E’ per questo che quest’amore è in sordina”, conferma una nostra fonte. Ma tutto questo si chiama gossip. “Venghino, singori. Venghino....”.

