Io e Te, le impensabili parole di Pierluigi Diaco su Maria De Filippi: "Quasi non c'è". E adesso?

23 luglio 2020 a

a

a

Si espone, Pierluigi Diaco. Lo fa ovviamente nella sua seguitissima trasmissione su Rai 1, Io e Te, dove nella puntata di oggi, giovedì 23 luglio, ha parlato di una celebre collega: Maria De Filippi. Diaco la ha menzionata per mettere in luce la sobrietà della conduttrice Mediaset, mattatrice di Uomini e Donne e Amici soltanto per citarne due. "Mi viene in mente la De Filippi, che lavora tutto sulla sottrazione. Quasi non c'è", ha commentato sornione. Parole d'encomio, sia chiaro. Diaco spiega che nel mondo della televisione, ossia un mondo in cui l'apparenza è essenza, la De Filippi è un personaggio differente. E probabilmente, la sobrietà e il fatto di essere schiva, sono due delle ragioni del successo della De Filippi. E chissà che ne penserà la moglie di Maurizio Costanzo di simile "endorsement"...

"Chi ha sfruttato la mia immagine". Manuel Bortuzzo, l'accusa in studio da Pierluigi Diaco: una pesantissima lezione

"Prendete pure tutte le sgallettate che volete". Iva Zanicchi, brutale attacco alla Rai da Pierluigi Diaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.