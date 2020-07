Piacenza, parla Matteo Giardino coinvolto nelle indagini sulla caserma Levante: "Ho messo 2 chilogrammi di marijuana in macchina"

24 luglio 2020 a

"Io non so nulla". Queste le prime parole di Matteo Giardino, coinvolto nell'indagine sulla Caserma di Piacenza con i suoi tre figli e ora agli arresti domiciliari e intervistato da In Onda su La7. "Io non ho nessun rapporto losco con nessuno - ribadisce ai microfoni del programma condotto da Luca Telese e David Parenzo -. Io ho messo 2 chilogrammi di marijuana sulla macchina, ma lasci fare ai giudici, se ne occuperanno loro". Poi Giardino risponde in merito al suo impegno politico: "Io non sono di destra. Hanno messo in giro delle foto terribili". L'uomo fa riferimento alle immagini che ritraggono il figlio con i carabinieri indagati: "Si tratta solo di una vincita in un bar. I due carabinieri e i due ragazzi hanno messo cinque euro a testa e la vincita mio figlio l'ha dovuta dividere con loro". Non solo, perché Giardino ammette di aver fatto dei lavori per la Caserma: "Gratis, come favore".

