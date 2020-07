Striscia la Notizia, l'inviato Luca Sardella pronto per Sanremo? Ora c'è l'indizio

Francesco Fredella 25 luglio 2020 a

Dimenticate per un attimo il suo pollice verde, Luca Sardella fa man bassa di premi. L’ultimo, in ordine di tempo, nella sua Puglia (terra d’origine). La canzone dello spot dell’Amaro del capo (scritta da Luca Sardella) riceve il premio come migliore canzoni pubblicitaria. Lui ad Otranto arriva con il cappello d’ordinanza insieme a sua figlia Daniela, fedelissima collaboratrice e voce doc di molte sue canzoni. Per Sardella, inviato di Striscia e conduttore di un programma di botanica e paesaggi su Rete4, è un momento d’oro.

Qualcuno sussurra, addirittura, di un suo arrivo a Sanremo. Sembra che Luca (nato artisticamente sotto la guida di Baudo) abbia pronte varie canzoni. Chissà cosa ne penseranno i suoi amico Amadeus e Fiorello.

