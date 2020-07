I Fatti Vostri, Roberta Morise silurata: al fianco di Giancarlo Magalli proprio lei, colpaccio per la Rai

Francesco Fredella 26 luglio 2020 a

a

a

Non è più un segreto. Adesso Samantha Togni è pronta per una nuova avventura: “I fatti vostri” al fianco di Giancarlo Magalli. Sostituisce Roberta Morise: si tratta di un banco di prova molto importante per la ballerina (storico volto del programma di Milly Carlucci), scelta da Michele Guardì. “Io e Magalli ci siamo incontrati diverse volte, negli anni, ma non siamo mai andati oltre il saluto educato e cordiale. Mi sembra un uomo simpatico, affabile, pronto alla battuta e molto ironico: qualcosa che mi appartiene e in cui mi riconosco, perché non sono una che si prende sul serio”, dice la Togni a Nuovo Tv

“Con il 99% delle donne…”. Top Dieci, imbarazzo in diretta: la stoccata di Magalli, Carlo Conti sulle spine

E sulla questione Magalli-Adriana Volpe, che tiene banco da mesi a colpi di denunce dice: “Non ne so poi così tanto. Però sono convinta che in ogni situazione ci voglia la giusta dose di leggerezza. Qualunque battuta può diventare pesante o maliziosa, dipende molto da come la si vive. Io, dal canto mio, porterò la mia spontaneità e la mia voglia di imparare”. La Togni sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo il matrimonio con il chirurgo Mario Russo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.