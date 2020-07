Mara Venier, "gaffe" a C'è tempo per…: "Mada-Cascar? Devo cascare?"

27 luglio 2020 a

a

a

A C’è tempo per…, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, anche Mara Venier. O meglio, la sua sosia, quella interpretata da Emanuela Aureli. L'imitatrice, imitando la voce inconfondibile della regina di Domenica In, ha ironizzato sul suo infortunio al piede affermando: “Mio marito Nicola voleva portarmi in Madagascar, ma io gli ho detto: Mada-CASCAR? Devo cascare? Lui mi dice sempre che sono una donna ‘in gamba’…”. Poi l'appello del conduttore che si è rivolto direttamente alla Venier invitandola come ospite, visto che ora è in pausa estiva dal programma di successo della Rai che non delude mai gli spettatori.

"Una ferita profonda". Mara Venier, la devastante confessione su Renzo Arbore: "Uno degli episodi più dolorosi della mia vita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.