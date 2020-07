Uomini e Donne, "il mio cervello...": Ludovica Valli, un grosso problema di salute

28 luglio 2020 a

Un momento difficilissimo per Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. La ragazza, 23 anni, ha un problema di salute di cui non conosce l'origine: da parecchio tempo non riesce più a dormire bene, lunghe notti insonni insomma, nonostante uno stile di vita il più corretto possibile. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram: "Sto male, fisicamente e psicologicamente - ha premesso -. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere. Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario", conclude. Insomma, una sorta di circolo vizioso dal quale non sa come tirarsi fuori.

