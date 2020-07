Carabinieri di Piacenza, Striscia la Notizia e il servizio di Brumotti: il dettaglio clamoroso, ora si capisce tutto

28 luglio 2020 a

Un anno fa l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti, contattato dai cittadini esasperati, era a Piacenza per documentare lo spaccio di droga in pieno giorno. Durante le riprese venne minacciato da un pusher in un modo che oggi, dopo lo scandalo della caserma Levante, appare molto meno paradossale di allora: “Ti denuncio”, urlò con arroganza lo spacciatore a Brumotti.

Lo stesso programma di Antonio Ricci rilancia il vifdeo in questione dove è lo stesso spacciatore a inveire contro l'inviato della trasmissione di Canale 5 in un paradossale capovolgimento della realtà, dove chi denuncia un reato viene a sua volta minacciato. Il messaggio di Striscia è chiaro, probabilmente lo spacciatore si sentiva tutelato.

