Veronica Gentili, gaffe a Stasera Italia: "Siamo in collegamento con Stefano Bonaccini, governatore della Toscana"

29 luglio 2020 a

Piccolo scivolone per Veronica Gentili. La conduttrice di Stasera Italia, durante la puntata di Rete Quattro del 29 luglio, è incappata in una vera gaffe. "Siamo collegati con Bergamo e il presidente della Regione Toscana, Stefano Bonaccini". Un errore immediatamente corretto dallo studio che subito interviene: "Il presidente della Regione Emilia-Romagna". "Sì, scusate, ormai stasera...". ha precisato la Gentili. A correggerla anche l'inviata al fianco del presidente che ricorda, una volta per tutte, il vero ruolo di Bonaccini.

Poi la parola passa al governatore: "Con il Recovery Fund abbiamo un'occasione unica e straordinaria perché 208 miliardi di euro non li avremmo mai immaginati". Però, e c'è un però, Bonaccini ricorda a Giuseppe Conte che "bisogna programmare e spenderli velocemente questi soldi". Insomma, il problema viene dopo.

