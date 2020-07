In Onda, Giovanni Floris inchioda Luca Telese e David Parenzo: "Se Attilio Fontana viene qui, dovete essere in buona fede"

29 luglio 2020 a

A In Onda, trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Luca Telese, si parla ancora di Attilio Fontana e l'inchiesta sui camici donati alla Regione Lombardia per cui è indagato. A parlarne nella puntata del 29 luglio anche Giovanni Floris, conduttore della rete di Urbano Cairo. "Ciclicamente i politici vengono sorpresi da scandali - esordisce Floris -, per questo bisogna essere pronti". Per il conduttore di DiMartedì l'unico modo per risolvere la questione "è venire qui, da Telese e Parenzo e farsi intervistare, per spiegare tutto quello che non è chiaro".

Secondo Floris si tratta dell'unico modo per trovare la quadra, peccato però che dimentica che i processi non si fanno in tv. E ancora: "Questa è la funzione sociale dei giornalisti. Se Fontana venisse qui, potrebbe anticipare tutti i dubbi che verranno anche alla magistratura". Poi la chiosa finale, questa volta una frecciatina ai due conduttori: "Se viene qua però dovete essere in buona fede". "Assolutamente", rispondono loro in coro.

