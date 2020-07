Open Arms, scivolone di Rai News: "Il Senato non autorizza il processo a Salvini"

31 luglio 2020 a

"Il Senato non approva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini". Una vera e propria gaffe andata in onda, dopo lo scivolone del Tg2, anche a Rai News. Qui, nell'edizione delle 18.15 la conduttrice del telegiornale dice chiaro e tondo che non c'è la maggioranza per mandare a processo il leader della Lega sul caso Open Arms, per il quale è accusato di sequestro di persona. Un errore clamoroso che è arrivato in contemporanea con quello sulla seconda rete di viale Mazzini.

Qui l'inviata Maria Antonietta Spadorcia si è addirittura lasciata andare a un commento: "Colpo di scena!", annuncia, "respinta la richiesta di autorizzazione a procedere. Un colpo di scena, perché tutta la maggioranza, compatta, aveva annunciato la decisione di dire sì: e invece no, non è andata così". Niente di più falso. Entrambi i canali infatti sono stati costretti a fare marcia indietro e a chiedere scusa.

