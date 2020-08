The Wall, retroscena-Gerry Scotti: "Gli americani erano spaventatissimi", quel giorno a Mediaset...

02 agosto 2020 a

a

a

A raccontare un interessante dietro le quinte televisivo ci pensa Gerry Scotti, il conduttore Mediaset che condusse The Wall su canale 5, le cui repliche andranno in onda nel periodo estivo. Intervistato dal settimanale TelePiù, Gerry Scotti rivela quanto i responsabili statunitensi del programma fossero preoccupati per la versione italiana: loro obiettivo, che fosse il più simile e coerente possibile con quella Usa, tanto da venire in Italia a controllare. "È quello che si chiama format blindato - spiega Scotti -. I responsabili americani sono venuti qui con mille ansie e sono andati via dandomi grande pacche sulle spalle", ricorda. Insomma, anche per gli americani - che guardarono le prove del programma - Gerry Scotti era la persona giusta per il format.

Share al minimo, eppure... Francesca Fialdini, un inspiegabile mistero in Rai: occhio a queste cifre

Caduta Libera, le confessioni di Gerry Scotti: "L'uomo è un animale", l'ora dei sacrifici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.