Reazione a Catena, "plasma": Marco Liorni a bocca aperta, clamoroso su Rai 1

08 agosto 2020 a

a

a

Marco Liorni a bocca aperta. A Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1, i campioni in carica, i Ritentacoli, hanno vinto immediatamente con una sola risposta. Nella puntata del 7 agosto Marco, Antonello e Giancarlo hanno impiegato pochissimi secondi prima di capire quale fosse la parola corretta. È stato il termine "plasma" a far guadagnare ai tre oltre 17 mila euro in gettoni d’oro.

Senza precedenti a Reazione a Catena, come fregano questa donna: sconcerto in studio, ma è regolare?

Una vittoria che arriva dopo la clamorosa disfatta della sera precedente, quando i Ritentacoli hanno scelto di rischiare rifiutando l’acquisto del terzo elemento. Una vera e propria batosta, non solo per il montepremi (14 mila euro), ma anche perché il trio si è allenato per ben tre anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.