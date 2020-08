Paola Ferrari, che sciabolata a Diletta Leotta: "Ho un altro Dna. Lei giornalista sportiva? No, piuttosto..."

08 agosto 2020 a

Cannonata di Paola Ferrari a Diletta Leotta. Come è noto, le due signore del calcio in tv non si amano più di tanto. E così, intervistata da VeroTV, la conduttrice Rai torna all'attacco contro la collega di Dazn: "Non ho niente contro di lei, è una bellissima ragazza e sta facendo bene la sua strada, molto diversa dalla mia, perché più incentrata sullo spettacolo". Dunque, la Ferrari marca ulteriormente le distanze: "Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl. Ha le corde per farlo… io no, ho un altro Dna", sottolinea sorniona.

Poi la Ferrari cambia argomento e parla di una collega che stima moltissimo: Federica Sciarelli. E svela: "Dico sempre alla mia amica Federica Sciarelli che vorrei condurre Chi l’ha visto. Andrei a fare anche la sua valletta", rivela. Dunque, aggiunge che la Sciarelli "fa benissimo a non lasciare la conduzione di Chi l’ha visto, sarebbe un vero peccato se lo facesse", rimarca. Poi una battuta sul nuovo Tiki Taka, che sarà condotto da Pierluigi Pardo: "Piero Chiambretti è sicuramente bravissimo, ma Tiki Taka doveva nascere e morire con Pierluigi Pardo, di cui sono una fan", ha concluso Paola Ferrari.

