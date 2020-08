Diletta Leotta, sfida a racchettoni? Si piega in avanti e... da urlo: il lato B al suo meglio

06 agosto 2020 a

Finisce la Serie A e anche Diletta Leotta, inviata a bordo campo di Dazn, va in ferie. E ovviamente le racconta e documenta su Instagram. "Il primo bagno non si scorda mai", scrive la biondissima e meravigliosa giornalista su Instagram. Ed eccola a godersi sole e mare insieme a un gruppo di amiche, tra le quali Rossella Fiamingo, campionessa olimpica di scherma. E tra i passatempi del gruppo di amiche ecco anche gli immancabili racchettoni sul bagnasciuga. E la Leotta delizia i suoi seguaci con alcune immagini della sfida con i racchettoni: fasciata in un bikini blu, si piega un poco in avanti per colpire al meglio la pallina. Il risultato? Super, super-sexy: il lato B, infatti, sembra disegnato. Nulla da dire, il fisico di Diletta Leotta è semplicemente da urlo.

