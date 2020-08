Elisabetta Gregoraci, la balla che la fa sbroccare: "Non ne posso più, non posso svegliarmi così ogni mattina"

02 agosto 2020 a

La bombetta di gossip l'aveva sganciata Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini. Si parlava di Elisabetta Gregoraci e del suo presunto ultimo flirt, con Matteo Mammì, l'ex di Diletta Leotta. Flirt che l'ex di Flavio Briatore smentisce con veemenza. La fa su Instagram, con un video postato in una story dal titolo piuttosto eloquente: "Basta fake news". La Gregoraci, evidentemente indispettita, passa all'attacco: "Non posso svegliarmi la mattina e leggere che sono fidanzata! Sono felice di essere un personaggio pubblico, ma non se ne può più... basta fake news!", tuona. Insomma, Elisabetta Gregoraci vuole godersi la sua estate da single (super-sexy). Basterà questo appello?

