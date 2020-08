Tg1, senza precedenti: ecco che servizio ha lanciato Valentina Bisti. Imbarazzo: un grossissimo caso in Rai

09 agosto 2020 a

Il Tg1 sempre di più sui Carboni ardenti? E il direttore (che di cognome fa proprio Carboni, Giuseppe Carboni) adesso deve fare i conti con l’ultimo grattacapo. Accade durante l’edizione del Tg delle 13.30. Nella rubrica Billy, dedicata ai libri, viene presentato il volume di Valentina Bisti (ex conduttrice di Uno Mattina e volto del Tg1). Casualmente alla conduzione di quella rubrica c’è proprio la Bisti. Che “lancia” il servizio sul suo libro. Un episodio alquanto strano, forse imbarazzante, che agita le acque nei corridoi di Saxa Rubra.

Non era mai accaduto prima: nessun giornalista del Tg1 aveva mai parlato dei propri libri in quella rubrica. Tra l’altro, da soffiate giunte alle nostre orecchie, sembra che da quando Luverà sia diventato vicedirettore del Tg1 (dal 2018) abbia rinunciato alla conduzione della rubrica Billy (che sembra continui a curare con interviste a vari autori). E allora: chi ha deciso la messa in onda dell’intervista all’ex conduttrice di Uno Mattina durante la sua conduzione? Il direttore Carboni è al corrente di quanto accaduto nell’edizione delle 13.30? A Saxa Rubra, quartier generale del Tg1, tira un’aria pesantissima perché Carboni, tra l’altro, avrebbe dato un ipse dixit del tipo: “Non mi piace che i giornalisti del Tg1 promuovano i propri libri dentro questa rubrica”. E fu così che i libri di alcuni giornalisti nel cuore di Luvera’ andarono in onda e altri no. Misteri del Tg1.

