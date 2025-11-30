Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i big in gara: i 30 nomi, c'è Tommaso Paradiso

Il conto alla rovescia è quasi terminato: il Festival di Sanremo 2026 è alle porte. Certo, non manca pochissimo: lo show all'Ariston è in calendario dal 24 al 28 febbraio, una nuova edizione ricca di talento e sorprese. L'Italia, come sempre, è pronta a fermarsi per la kermesse. E Carlo Conti, confermato alla guida come direttore artistico e conduttore, ha svelato oggi, domenica 30 novembre, i nomi dei "big" che si contenderanno la vittoria sul palco più iconico della musica italiana. Tra conferme attese, graditi ritorni e qualche sorpresa, anche quest’anno il numero dei partecipanti è di 30 artisti, scelti tra oltre 200 proposte arrivate al comitato artistico, con una selezione che ha richiesto un’attenta valutazione e qualche rischio creativo.

La lista è stata diffusa al Tg1 delle 13. Tra i primi nomi annunciati ci sono Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez in coppia con Masini. Per Paradiso si tratta di un debutto all’Ariston, subito dopo l’uscita del nuovo album Casa Paradiso.

Alla domanda su una possibile partecipazione al festival, Paradiso aveva commentato: "Prima o poi la statistica ci prenderà e finirò per andarci. Chissà se quest'anno o l'anno prossimo. Domenica capiremo". E ancora, aveva aggiunto: "Se uno ha una grande canzone è giusto provarci". E insomma, eccolo qua: la sua prima volta all'Ariston.

"Anche la 76esima edizione del Festival parte con le carte in regola - ha spiegato Carlo Conti nel corso del collegamento con il Tg1 - per rappresentare un'importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell'Ariston".

Di seguito, i 30 concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2006:

1. Tommaso Paradiso

2. Chiello

3. Serena Brancale

4. Fulminacci

5. Ditonellapiaga

6. Fedez & Masini

7. Leo Gassmann

8. Sayf

9. Arisa

10. Tredici Pietro

11. Sal Da Vinci

12. Samurai Jay

13. Malika Ayane

14. Luchè

15. Raf

16. Bambole di Pezza

17. Ermal Meta

18. Nayt

19. Elettra Lamborghini

20. Michele Bravi

21. J-Ax

22. Enrico Nigiotti

23. Maria Antonietta & Colombre

24. Francesco Renga

25. Mara Sattei

26. LDA & Aka 7even

27. Dargen D'Amico

28. Levante

29. Eddie Brock

30. Patty Pravo