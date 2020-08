David Parenzo zittito da Luca Telese in diretta: "No ma non banalizziamo...". Battibecco a In Onda

13 agosto 2020 a

"Continua la guerra tra virologi". David Parenzo accoglie con soddisfazione la polemica innescata in diretta a In Onda dal virologo Andrea Crisanti con il collega rianimatore Alberto Zangrillo, secondo cui non ci sarebbero più ingressi di contagiati dal coronavirus nei reparti di rianimazione degli ospedali italiani. Il medico del San Raffaele aveva suggerito di distinguere tra contagiati e malati, ma per Crisanti sono "parole estremamente pericolose".





E se Parenzo gongola, il partner di conduzione Luca Telese lo rimbrotta richiamandolo all'ordine: "No ma non banalizziamo, Sono due modi totalmente diversi di leggere e interpretare una situazione". Diciamolo, caro Parenzo: quando ci vuole ci vuole...

