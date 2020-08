Gioele Mondello, Andrea Delogu crolla a La vita in diretta estate. Arriva la bara, lei piange

20 agosto 2020 a

Le immagini del ritrovamento dei resti di Gioele Mondello scorrono a La vita in diretta Estate e Andrea Delogu non riesce a trattenere le lacrime. Marcello Masi ascolta con il capo chino il racconto dell'inviato della Rai a Caronia, mentre la conduttrice è visibilmente emozionata. "Anche se facciamo questo mestiere, è un momento veramente difficile, brutto", spiega l'inviato mentre i volontari e i soccorritori trasportano la piccola bara in cui sono contenuti i resti del bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi: entrambi presumibilmente sono morti quel 3 agosto, il giorno dell'incidente d'auto nel tunnel dell'A20 Messina Palermo.

La mamma, forse sotto choc, ha scavalcato il guardrail con il figlio in braccio e poi si è addentrata nella boscaglia. Per quale motivo, non è dato sapere: soffriva di "crisi mistiche" e e aveva subito "un crollo mentale" pochi mesi fa, e la prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dell'omicidio-suicidio. Il momento più straziante arriva quando le telecamere colgono l'abbraccio del papà, Daniele Mondello, a quel che resta di Gioele. La Delogu piange, Masi si copre il volto con la mano.

