Lucia Azzolina insulta Salvini a In Onda: "Da oggi lo chiamerò così", poi il suggerimento "speciale"

“Da oggi lo chiamerò Matteo Salvini il gaglioffo. È ridicolo, gli suggerisco una buona lettura, Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre. Ogni volta che parla della scuola dice delle scempiaggini”. Lucia Azzolina è esplosa in diretta a In Onda contro il segretario leghista, che in una chiacchierata con i suoi elettori ha paragonato in maniera un po’ azzardata la scuola ai lager. “Ai miei studenti - ha continuato la ministra dell’Istruzione - spiegavo che i lager sono una cosa seria. Salvini deve chiedere scusa, non a me ma a tutta la comunità scolastica. Ogni giorno dice qualcosa di me, più mi insulta e più sono onorata perché io e lui siamo anni luce distanti”. Luca Telese le ha fatto notare che gaglioffo è un insulto: “Ogni tanto ci sta - è stata la replica della Azzolina - noi ne subiamo tanti di insulti. Uno che paragona la scuola ai lager forse dovrebbe essere più serio. Capisco che qualcuno sta facendo campagna elettorale, ma non si può arrivare a questi livelli da trogloditi e imbruttiti”.

