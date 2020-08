Matteo Salvini a In Onda replica a Luca Telese: "Io non ho insultato la Azzolina, è lei che mi ha dato del troglodita da voi"

24 agosto 2020 a

A In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, c'è Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata del 24 agosto, è stato interpellato sulla questione coronavirus, in particolare sulla scuola e l'obbligo di mascherina anche a distanza. "Al ministro della Scuola, che spesso è vostro ospite e da voi mi ha dato del "troglodita" - tuona con tanto di frecciatina ai due dall'orientamento politico palese - da genitore chiedo di assumere insegnanti, di predisporre le aule scolastiche, di coinvolgere le scuole paritarie che si sono messe a disposizione". E ancora: "Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga di stare in classe per 4/5 ore a bimbi di 6 e 7 anni con la mascherina. In classe, in un luogo chiuso, per ore e ore".

Poi Salvini torna a Lucia Azzolina, titolare del dicastero dell'Istruzione. Qui gli animi si scaldano visto che il conduttore Telese esordisce: "Dopo che vi siete insultati...". Una frase che non piace al leghista: "No, ma mi scusi, io questa sera non ho insultato la Azzolina e non ho voglia e tempo di discutere".

