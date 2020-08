C'è tempo per..., Anna Falchi criticata: "Senza copione fa fatica", la decisione definitiva della Rai

28 agosto 2020 a

Anna Falchi e Beppe Convertini stanno ottenendo un discreto successo con C’è Tempo Per…, la trasmissione in onda dal 29 giugno scorso su Rai1. Nonostante i buoni risultati a livello di share, la Falchi è stata messa in discussioni in più occasioni. L’ultima sul settimanale NuovoTv, dove un lettore ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone criticando la conduttrice: “Non è un caso che sia rimasta fuori dalla tv per anni. Credo che nel programma sia un po’ ingessata e poco comunicativa. La Rai dia opportunità ai giovani non a personaggi ormai in soffitta. Cecchi Paone ha replicato che forse Anna è fuori allenamento oppure come tutti gli attori e le attrici “senza copione fa fatica a improvvisare”. Tra l’altro neanche Convertini si è salvato dalle critiche, ma la coppia funziona se la Rai ha deciso di promuoverla mandandola in onda dal 7 settembre nella fascia delle 12, in attesa del ritorno in tv di Antonella Clerici.

