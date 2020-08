Pierluigi Diaco, coronavirus a "Io e te": "Ho fatto il tampone, esito negativo. Ma non so se torneremo"

Francesco Fredella 31 agosto 2020 a

Pierluigi Diaco è negativo al Covid. Nessun rischio per il conduttore di Io e te, che è stato sospeso dopo che un tecnico è risultato positivo. Adesso, come conferma all’Adnkronos, Diaco ha avuto il risultato del tampone. “Il mio pensiero va alla collega e alla mia squadra", dice il giornalista che nel pomeriggio di oggi si collegherà con La Vita in diretta, il programma di Rai1 da oggi prende il posto di Io e te, che chiude con un anticipo di pochi giorni).

"Miracolo a Io e te; ha iniziato la puntata al 6,6% di share, poi..". Diaco, contano i numeri. Il clamoroso sospetto: sabotaggio a Raiuno?

Per Diaco sono stati mesi intensi, ma pieni di successo: il suo programma è tra i 5-6 più visti di Rai1 durante questa estate con ascolti che hanno superato il milione e mezzo di spettatori e uno share da brividi (intorno all’11-12%). Io e te viene sospeso solo per ragioni di sicurezza, ma sembra che ai piani alti di viale Mazzini il successo di queste settimane sia sotto gli occhi di tutti. “Non so ancora se riusciremo a tornare per le ultime puntate”, continua all’Adnkronos il conduttore. Potrebbe esserci un piano B dietro l’angolo, magari una nuova versione di Io e te? Chissà.

