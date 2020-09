Eleonora Daniele torna con Storie italiane: "Focus su donne, lavoro e diritti negati"

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a

Donne. Lavoro. Diritti negati, infanzia e emergenza abitati. Sono questi i principali focus della nuova edizione di Storie italiane, il programma del daytime di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Che scalda i motori. Il suo format, un vero gioiellino del servizio pubblico, ha raccontato l’Italia durante il difficilissimo lockdown con ascolti record che hanno confermato la leadership alla giornalista veneta, da poco diventata mamma della piccola Carlotta (nata a maggio). Storie italiane sarà in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Il daytime della Rete ammiraglia Rai ha l’oro in bocca: in queste ore, infatti, è stato presentato il palinsesto autunnale in viale Mazzini, dove erano presenti le maestranze della Rai. La Daniele ha ottenuto nel corso degli anni il plauso di tutta la critica grazie ad inchieste e non solo: grandi interviste, face to face, dove i più grandi personaggi della televisione si sono raccontati. Preparatevi. Mettetevi comodo e gustatevi la nuova stagione di “Storie italiane”.

