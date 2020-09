Verissimo, bomba atomica in studio da Silvia Toffanin? Voci sul matrimonio (rimandato)

01 settembre 2020 a

Silvia Toffanin tornerà a Verissimo a partire da sabato 12 settembre. La nuova edizione sancirà quindi il ritorno del salotto e delle interviste garbate ed eleganti della Toffanin, che lo scorso marzo era stata costretta a interrompere il suo programma di successo a causa dell’epidemia da coronavirus. Non mancheranno certamente le novità, e già arrivano le prime indiscrezioni: secondo LaNostraTv, a Verissimo potrebbe arrivare presto l’annuncio delle nozze di Federica Panicucci. In una delle ospitate dalla Toffanin, la padrona di casa di Mattino 5 insieme al compagno Marco Biacini aveva dichiarato che “ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. Chissà che non succeda proprio in occasione della prima puntata, dato che secondo indiscrezioni la Panicucci avrebbe dovuto sposarsi già quest’anno ma l’emergenza coronavirus ha scombinato tutti i piani.

