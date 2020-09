Striscia la Notizia e "l'ultima" di Philippe Daverio: la scoperta dopo la morte dello storico dell'arte

02 settembre 2020 a

a

a

L'Italia piange Philippe Daverio, lo storico dell'arte è morto a Milano, a 70 anni, a causa di un tumore. Era malato da tempo ma non lo aveva reso noto. Un lutto doloroso e sorprendente, quello che si è consumato nelle ultime ore. E così si ripercorrono gli ultimi passi di Philippe Daverio. E si scopre un qualcosa di curioso: gli ultimi a godere delle sue impareggiabili capacità oratorie sono stati quelli di Striscia la Notizia. Già, proprio per il tg satirico di Canale 5, Daverio curava la pagina dedicata all'arte e al territorio. Si pensi che soltanto ieri, martedì 1 settembre, i profili social di Striscia la Notizia avevano pubblicato l'ultimo servizio dello storico dell'arte sulle curiosità e i segreti sull'Opera di Parigi e sulla Gioconda e gli aneddoti su Raffaello Sanzio e Claude Monet. Nei servizi per Striscia, Daverio scovava musei e opere d'arte di alto livello che si potevano visitare in modo completamente gratuito.

"Nessuno mi ha mai risposto". Ricordate Mingo? Licenziato per truffa, ora spara a zero contro Striscia: la pesantissima accusa al tg satirico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.